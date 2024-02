Brentford-Trainer: Toney wird „wahrscheinlich im Sommer verkauft“

Thomas Frank prognostiziert einen Verkauf von Mittelstürmer Ivan Toney (27) nach Ablauf der Saison. „Es ist relativ klar, dass Toney wahrscheinlich in diesem Sommer verkauft wird. Wir wissen, was er wert ist. Ich glaube nicht, dass es viele Stürmer auf der Welt gibt, die derzeit besser sind als er“, zitiert das dänische ‚Tipsbladet‘ den Chefcoach des FC Brentford.

Unter der Anzeige geht's weiter

Toney ist gerade erst wieder in den Spielbetrieb zurückgekehrt, nachdem er für acht Monate wegen Verstößen gegen die Glücksspielregeln vom Verband gesperrt worden war. In der Folge gab es im Januar nur loses Interesse an Toney, gibt Frank zu verstehen: „In diesem Winter hatten wir keine Angebot für ihn, aber es würde mich wundern, wenn sich das nicht im Sommer ändert.“ Insbesondere der FC Arsenal und der FC Chelsea wurden mit dem Nationalspieler (ein Länderspiel) in der Vergangenheit in Verbindung gebracht.