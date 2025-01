Wolfsburg: Diks-Alternative aus der Schweiz?

Der VfL Wolfsburg ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger womöglich beim FC Luzern fündig geworden. Dem Schweizer ‚Corner Magazine‘ zufolge drängt der Bundesligist auf die Verpflichtung von Luca Jaquez (21). Auch Borussia Möchengladbach sei am vertraglich bis 2028 gebundenen Rechtsfuß dran, hat aber mit Kevin Diks (28/FC Kopenhagen) bereits einen neuen Abwehrspieler am Haken.

Jaquez ist Schweizer U21-Nationalspieler und gehört in Luzern zum festen Stammpersonal. In der Autostadt könnte er den Kaderplatz von Cédric Zesiger (26) einnehmen, den es per Leihe samt Kaufoption zum FC Augsburg gezogen hat. VfL-Geschäftsführer Sport Peter Christiansen soll aber auch noch andere Kandidaten im Blick haben.