RB: Nächste Roma-Annäherung bei Schick

RB Leipzig kommt einer Festverpflichtung von Patrik Schick immer näher. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, ist die AS Rom inzwischen zu einem Rabatt von rund 15 Prozent bereit. Während die Ausstiegsklausel des tschechischen Mittelstürmers bei 28 Millionen Euro liegt, sollen die Giallorossi inzwischen mit 24 Millionen Euro per Sofortzahlung zufrieden sein.

Dies entspräche eine weiteren Annäherung von zwei Millionen Euro an den Wunschpreis von RB, der bei 20 Millionen Euro liegen soll. Es scheint, dass die Zeit und der Druck durch die Coronakrise für die Sachsen arbeitet. Schick überzeugte bislang in Leipzig, erzielte während seines Gastspiels sieben Tore in 16 Bundesliga-Partien.