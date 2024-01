Brentford vor 30-Millionen-Transfer

Der FC Brentford steht kurz vor der Verpflichtung von Flügelspieler Antonio Nusa (18) vom FC Brügge. Laut dem belgischen Sportreporter Sacha Tavolieri sichern sich die Bees die Dienste des flinken Außenspielers für eine kolportierte Ablösesumme von umgerechnet 30 Millionen Euro. Nusa ist noch bis 2027 an Brügge gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der viermalige norwegische Nationalspieler gilt zurzeit als eines der größten norwegischen Talente. Dies beweist der Jungstar mit einer guten Quote von drei Toren und zwei Vorlagen in der laufenden Saison in Belgien. Inzwischen berichten auch Fabrizio Romano und englische Medien über den bevorstehenden Transfer zu Brentford.