Bochum: Vertragsgespräche mit Losilla geplant

Beim VfL Bochum will man noch in diesem Kalenderjahr über die offene Vertragssituation von Kapitän Anthony Losilla reden. Das berichtet die ‚WAZ‘, laut der beide Seiten zeitnah Kontakt zueinander aufnehmen könnten. Am Ende der Spielzeit läuft der Vertrag des 36-jährigen Routiniers aus.

Grundsätzlich ist Losilla einer Verlängerung nicht abgeneigt: „Wenn man mit mir weiterarbeiten möchte, dann werde ich das gerne machen. Ich fühle mich weiterhin gut.“ Aber: „Wenn der Verein auf jüngere Spieler setzen möchte, muss ich einen anderen Weg einschlagen – vielleicht hier in anderer Funktion. Wir haben aber noch Zeit, darüber zu sprechen.“ In der aktuellen Saison hat der Mittelfeldstratege nur 20 Spielminuten verpasst. Mangelnde Spielzeit dürfte daher kein Argument sein.

