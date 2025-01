Napoli bietet für Adeyemi-Alternative

Ganz zuversichtlich scheint die SSC Neapel bei Karim Adeyemi (23) von Borussia Dortmund nicht mehr zu sein. Deshalb richten die Italiener ihren Blick nach Informationen von ‚Voetbal International‘ auf Noa Lang von der PSV Eindhoven. Dem Bericht zufolge wurde über einen Vermittler bereits ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro für den 25-Jährigen abgegeben. Die PSV lehnte jedoch postwendend ab.

Der Flügelstürmer soll seinerseits durchaus Interesse an einem Wechsel in die Serie A haben. Da Lang jedoch bis 2028 an Eindhoven gebunden ist, sitzen die Verantwortlichen des Tabellenführers der Eredivisie am längeren Hebel. Unverkäuflich ist Lang für die PSV aber nicht, heißt es weiter, vielmehr erhoffe man sich eine deutlich höhere Ablöse für den 2023 vom FC Brügge für 12,5 Millionen Euro verpflichteten Profi.