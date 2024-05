VfB macht Diehl-Verpflichtung offiziell

Der VfB Stuttgart hat die Verpflichtung von Außenstürmer Justin Diehl (19) offiziell eingetütet. Wie die Schwaben bekanntgeben, erhält das Offensivtalent, das ablösefrei vom 1. FC Köln kommt, einen Vertrag bis 2029.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth freut sich: „Justin Diehl zählt auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, beim VfB wollen wir seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern. Wir freuen uns, dass sich Justin für den VfB entschieden hat.“

Diehl selbst fügt hinzu: „Der 1. FC Köln war viele Jahre mein sportliches Zuhause, ich möchte mich bei allen bedanken, die an meiner Ausbildung beteiligt waren und die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Für mich beginnt nun mit dem Wechsel zum VfB Stuttgart ein neues Kapitel in meiner Karriere. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich sehr schnell klar, dass der VfB der richtige Verein für mich ist. Ich freue mich schon sehr darauf, in die Saisonvorbereitung zu starten und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen.“

Die Kölner trifft der Abschied ins Mark, denn auf dem Transfermarkt sind dem Klub aufgrund einer Sperre die Hände gebunden. Diehl seinerseits will weiterhin Erstliga-Fußball spielen und kann sich in der kommenden Spielzeit sogar auf die Champions League freuen.