Ibra macht Schluss | „Lampard am Rande des Abgrunds“

Ibras Karriereende naht

Um Zlatan Ibrahimovic ist es in letzter Zeit still geworden, doch nun ist er in Italien wieder ein großes Thema. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt: „Am Ende der Saison wird es ein Abschied sein“. Seit über einem Jahr stand der 41-Jährige nicht mehr in der Startelf des AC Mailand, da er noch immer an einer Verletzung am linken Knie laboriert. Einen weiteren Einjahresvertrag, wie im vergangenen Sommer, wird Ibra wohl nicht unterzeichnen und somit seine Karriere beenden. Der schwedische Stürmerstar soll dem Verein aber als Botschafter erhalten bleiben.

Lampard-Aus immer wahrscheinlicher

Die Luft für Frank Lampard beim FC Everton wird immer dünner. Die Toffees mussten sich gestern Tabellennachbar West Ham United mit 0:2 geschlagen geben. Vor Anpfiff galt der Ausgang der Partie als sehr entscheidend für Lampards Zukunft. Folgerichtig titelt der ‚Sunday Express‘: „Lampard am Rande des Abgrunds“. Everton ist jetzt punktgleich mit Schlusslicht Southampton. Die Gegner der nächsten beiden Spiele lauten Arsenal und Liverpool. Gut möglich, dass der englische Trainer dann nicht mehr an der Seitenlinie steht.

Lese-Tipp

Danjuma-Wechsel fast fix

Atlético souverän – Barça will Tabellenspitze behaupten

Atlético Madrid kann sich nach zwei schwächeren Spielen in der Liga wieder über drei Punkte freuen. Die Colchoneros gewannen das Derby gegen Real Valladolid mit 3:0. Für die ‚Marca‘ hat Atlético im Gegensatz zu den vorherigen Partien „ein anderes Gesicht“ gezeigt. Ein weiteres Spitzenteam will ebenfalls überzeugen: Der FC Barcelona trifft heute (18:30 Uhr) auf den FC Getafe. „Maximale Ambition“, lautet die Überschrift der ‚Sport‘. Mit einem Sieg bleiben die Katalanen definitiv Tabellenführer.