Knackpunkt Ablöse: Moriba zu Tottenham statt zu RB?

Vier Tage vor Transferschluss ist die Zukunft von Ilaix Moriba immer noch nicht final geklärt. Sicher scheint zurzeit nur, dass der 18-Jährige den FC Barcelona verlassen wird. Wasserstandsmeldungen zum Transferpoker häufen sich – und aktuell scheint Tottenham Hotspur die Nase vorn zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der katalanischen ‚Mundo Deportivo‘ haben die Spurs in den Verhandlungen mit Barça das Tempo angezogen. In Barcelona gehe man davon, dass sich die Gespräche auf dem richtigen Weg befinden und bald zu einem erfolgreichen Ende kommen.

Ablöse zu hoch für RB?

Moriba selbst soll sich mittlerweile vorstellen können, bei den Londonern zu unterschreiben. Allerdings sei Tottenham in den Verhandlungen mit dem Mittelfeldspieler noch nicht so weit wie RB Leipzig, das sich mit Moriba einig ist.

Dass es das Barça-Juwel Stand jetzt dennoch eher zu den Spurs zieht, liegt offenbar an der Ablöse. Die Forderung der Blaugrana in Höhe von 20 Millionen Euro will RB zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllen: Die Sachsen bieten laut der ‚Sport‘ nur acht Millionen. Tottenham scheint da tiefere Taschen zu haben.