Baumann über Giakoumakis: „So ist das Geschäft“

Frank Baumann hat sich zur Absage an Georgios Giakoumakis (26) geäußert. Auf Nachfrage der ‚DeichStube‘ erklärt der Sportchef von Werder Bremen: „Er wird einen guten Verein finden, so ist das Geschäft. Es hätte ja auch passieren können, dass wir am Ende keinen von beiden Spielern bekommen hätten.“

Zur Erläuterung: Sowohl mit Giakoumakis als auch mit dessen Verein VVV Venlo war man sich bereits über einen Wechsel einig, entschied sich aber letztlich für Marvin Ducksch (27), der inzwischen an der Weser unterschrieben hat. Interesse an Giakoumakis bekundete auch Celtic Glasgow.