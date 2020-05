Werder-Talent Dinkci im Juve-Visier

Werder-Talent Eren Dinkci hat sich in den Fokus eines europäischen Spitzenklubs gespielt. Nach FT-Informationen bekundet Juventus Turin Interesse an dem 18-jährigen Angreifer, der in der Bremer U19 für Furore sorgt. Der Alten Dame schwebt dabei ein ähnliches Konstrukt vor wie im Fall Idrissa Touré. Zur Erinnerung: Der inzwischen 22-jährige Mittelfeldspieler war vor zwei Jahren auf Leihbasis aus Bremen nach Turin gewechselt, wurde ein Jahr später festverpflichtet und ist Leistungsträger im U23-Team der Bianconeri.

Dinkci, der in 20 Partien 22 Treffer für Werders A-Jugend erzielte, könnte auch für die Türkei auflaufen, hat sich aber bis auf weiteres für den DFB entschieden. Sein Vertrag bei den Grün-Weißen läuft am Saisonende aus. Mit 1,88 Meter Körpergröße bringt der geschmeidige Rechtsfuß Gardemaß mit, hat aber auch den Blick für den besser postierten Mitspieler. Dies belegen seine zwölf Torvorlagen in der laufenden Spielzeit.