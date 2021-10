Wolfsburg-Verlängerung: Lacroix mit hoher Ausstiegsklausel?

Die Vertragsverlängerung von Maxence Lacroix beim VfL Wolfsburg kam überraschend. Im Sommer hatte der französische Innenverteidiger noch vor einem Wechsel zu RB Leipzig gestanden – nun folgte das Bekenntnis zu den Wölfen. Bis 2025 dehnte Lacroix seinen Kontrakt beim VfL aus.

Offenbar ließ sich der 21-Jährige jedoch eine Hintertür offen. Wie ‚Sky‘ berichtet, beinhaltet das neue Arbeitspapier von Lacroix eine Ausstiegsklausel, die es dem Verteidiger ermöglichen soll, im nächsten Jahr für eine festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro zu wechseln.

Hochkarätige Interessenten

Berichten zufolge zeigten während des vergangenen Sommers auch Tottenham Hotspur und der FC Chelsea Interesse an Lacroix. Zu seiner Verlängerung äußerte der Rechtsfuß sich wie folgt: „Ich fühle mich in Wolfsburg total wohl und habe noch viel mit dem VfL vor.“ Es bleibt abzuwarten, ob Lacroix auch nächsten Sommer noch so denkt, wenn erneut die großen Klubs aus Europa anklopfen und dank der Klausel nicht mit Jörg Schmadtke und dem VfL verhandeln müssen.

Der 1,90 Meter große Abwehrspieler stand auch in der laufenden Spielzeit ausnahmslos in jeder Partie von Wolfsburg in der Startelf. Gemeinsam mit John Anthony Brooks (28) bildet der Franzose das Innenverteidigerduo und sorgt für Stabilität in der Defensive der Niedersachsen.