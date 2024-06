Simons’ Tor zählt nicht | Niederlande & Frankreich liefern das erste 0:0 der EM

Frankreich verzichtete auf Superstar Kylian Mbappé, der nach seinem Nasenbeinbruch aus dem Spiel gegen Österreich (1:0) auf der Bank Platz nahm. Im Leipziger Zentralstadion spielten beide Teams gleich munter nach vorne. Frankreich-Keeper Mike Maignan rettete gegen Jeremie Frimpong (2.) und Cody Gakpo (16.). In der 14. Minute ließ Antoine Griezmann gleich zwei große Möglichkeiten für Les Bleus liegen. Anschließend schalteten die Mannschaften erstmal einen Gang runter.

Im zweiten Durchgang erhöhte Frankreich sukzessive den Druck. Griezmann vergab seine nächste Großchance (65.), ehe Simons die Niederlande vermeintlich in Führung brachte (69./siehe „Szene des Spiels“). Im Anschluss blieb Frankreich spielbestimmend, wurde aber nicht mehr zwingend. Beide Teams können letztlich mit dem Remis gut leben. Nicht zuletzt, da Gruppendritte mit vier Zählern in den vergangenen EM-Jahren stets weiterkamen. Ebenjener dritter Platz ist bereits sicher, das punktlose Polen ist als erstes Team der EM ausgeschieden.

Torfolge

Fehlanzeige

Der Star des Spiels: Bart Verbruggen

Der erst 21-jährige Keeper von Brighton & Hove Albion hinterließ seine erste Duftmarke auf großer Bühne. Rettete mehrfach stark gegen Griezmann und zeigte auch sein fußballerisches Repertoire: 100 Prozent seiner 39 Zuspiele fanden den Mitspieler, darunter auch anspruchsvolle Flugbälle. Torwartproblem war gestern bei der Elftal.

Die Szene des Spiels: Simons‘ Abseitstor

In der 69. Minute brachte Xavi Simons die Niederlande mit einem strammen Schuss genau in die rechte Torecke in Führung. Da Denzel Dumfries in Abseitsstellung Mike Maignan im Weg stand, wurde der Treffer auch nach VAR-Überprüfung nicht gegeben. Der französische Keeper hätte den Ball aber niemals mehr erreichen können. Eine Szene, die für Diskussionsstoff sorgen wird.