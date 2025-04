Abschied im Sommer: Hummels macht Schluss

Wenn man die vergangenen Jahre betrachtet, zählt Mats Hummels nicht nur deutschlandweit zu den besten Innenverteidigern. Der 36-Jährige, der aktuell noch für die AS Rom aufläuft, machte sich nicht nur als Zweikämpfer einen Namen, sondern bestach vor allem durch seine gute Spieleröffnung. Insbesondere seine Außenristpässe wurden regelmäßig bestaunt.

Nichtsdestotrotz wurde zuletzt gemutmaßt, wie es mit Hummels Laufbahn über den Sommer hinaus weitergeht. Den Spekulationen hat der Rechtsfuß nun ein Ende gesetzt und über die sozialen Medien angekündigt, seine Schuhe ab Sommer an den Nagel zu hängen. Bei der AS Rom wäre eine Weiteranstellung in der kommenden Saison keinesfalls gewiss gewesen, mit dem Karriereende kommt Hummels seinem Aus nun zuvor.

Seine Karriere begann der in Bergisch Gladbach geborene Hummels beim FC Bayern München, wurde aber früh von Borussia Dortmund abgeworben, mit denen er 2011 und 2012 die Meisterschaft in der Bundesliga gewann. 2016 wechselte er für drei Jahre wieder zu den Bayern, ehe er 2019 zum BVB zurückkehrte. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Hummels 2014 Weltmeister.

Im vergangenen Sommer wagte der Defensivspieler noch einmal eine neue Herausforderung und wechselte ins Ausland zur Roma. Nach Startschwierigkeiten kam er seit der Amtsübernahme von Trainer Claudio Ranieri wieder häufiger zum Einsatz. Seine letzten Spiele als aktiver Profi wird Hummels also im Trikot der Römer absolvieren.