HSV: Tendenz Abschied bei Kittel

Nach drei gemeinsamen Versuchen, in die Bundesliga zurückzukehren, strebt Sonny Kittel vom Hamburger SV offenbar eine Luftveränderung an. Das berichtet die ‚Hamburger Morgenpost‘. Demzufolge sei man mit dem 29-Jährigen nach einem internen Austausch zu dem Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit ein Jahr vor Vertragsende zu beenden.

Kittel hat offenbar bereits erste Kontakte zu Klubs aus dem Ausland geknüpft. Sportvorstand Jonas Boldt hatte vor wenigen Tagen noch die Qualitäten des Mittelfeldspielers hervorgehoben: „Ich glaube, dass Kittel von seiner sportlichen Qualität ein absoluter Unterschiedsspieler in dieser Liga ist. Das sieht man auch an seiner Quote.“ In 40 Pflichtspielen steuerte der Edeltechniker neun Treffer sowie 18 Assists bei. 2019 war der Rechtsfuß ablösefrei vom FC Ingolstadt zum HSV gewechselt.