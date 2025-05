Nürnbergs klarer Plan mit Klose

Der 2026 auslaufende Vertrag von Cheftrainer Miroslav Klose könnte beim 1. FC Nürnberg in den kommenden Monaten verlängert werden. Gegenüber der ‚Bild‘ lobt Sportvorstand Joti Chatzialexiou den Coach und kündigt Gespräche während der nächsten Spielzeit an: „Es ist kein Geheimnis, dass ich mit der Arbeit von Miroslav Klose und seinem Trainerteam sehr zufrieden bin. Aktuell stehen die letzten zwei Spiele im Fokus, in denen wir die Saison möglichst erfolgreich abschließen wollen. In der kommenden Saison werden wir die Zeit finden, um über eine mögliche Vertragsverlängerung zu reden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FCN-Boss ist sich sicher, dass es keine zähen Verhandlungen werden und sieht die Lage entspannt: „Wir sind ständig im Austausch, verspüren beide keinen Druck bei diesem Thema. Miro hat große Freude an seiner Arbeit in Nürnberg und wir wollen hier gemeinsam viel erreichen.“ Klose zeigt sich derweil begeistert vom Verein: „Es ist Wahnsinn, was hier in den vergangenen Tagen und Wochen passiert ist. Deswegen spielt man ja auch Fußball, deswegen ist man auch in einem solchen Verein, weil man sieht, welch große Tradition dieser Klub hat.“ Nach schwierigen ersten Wochen stand der WM-Rekordtorschütze bereits in der Kritik, führte den Zweitligisten aber insgesamt zu einer ordentlichen Saison, in der man zwei Spieltage vor Schluss Tabellenplatz zehn belegt.