Medien: Ache verlässt Lautern

Ragnar Ache (26) kehrt dem 1. FC Kaiserslautern offenbar im Anschluss an die Saison den Rücken. Der Top-Torjäger will die Pfälzer im Sommer nach Informationen von ‚Sport1‘ ligaunabhängig verlassen. Interesse am Stürmer signalisiert unter anderem Ligarivale und Aufstiegsaspirant 1. FC Köln.

Ache war 2023 für eine Million Euro von Eintracht Frankfurt zu den Roten Teufeln gekommen. In der laufenden Saison macht der vertraglich bis 2026 gebundene Rechtsfuß mit 17 Ligatreffern auf sich aufmerksam. Für festgeschriebene 4,5 Millionen Euro darf er ein Jahr vor Vertragsende andernorts anheuern.