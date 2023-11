28 Scorer: Weltmeister Almada will nach Europa

Thiago Almada möchte in Zukunft gerne für einen europäischen Verein die Schuhe schnüren. Der offensive Mittelfeldspieler, der Teil des argentinischen Weltmeisterkaders von 2022 war, sagt in einem Gespräch mit dem Journalisten Gastón Edul (‚TyC Sports‘): „Zuerst möchte ich meine Saison hier in der MLS beenden (bis Dezember, Anm. d. Red.) und dann werden wir sehen, welche Möglichkeiten ich im Januar habe. Mein Traum ist es, in Europa zu spielen und hoffen wir, dass es passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Almada spielt derzeit für den MLS-Klub Atlanta United, bei dem er noch bis 2025 unter Vertrag steht. Der 22-Jährige war in der laufenden Spielzeit in 33 Einsätzen bislang an starken 28 Treffern direkt beteiligt (zwölf Tore, 16 Vorlagen). Mit Atlanta trifft der Rechtsfuß am morgigen Mittwoch in den MLS Play-offs auf die Columbus Crew. Sollte United die zwei Partien gegen die Franchise aus Ohio erfolgreich bestreiten, zieht der Klub in die nächste Runde ein und darf sich weiterhin Chancen auf den MLS Cup, dem Äquivalent zur deutschen Meisterschaft, ausrechnen. Im Sommer wurde Almada bereits mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht.