19 Torbeteiligungen: Ein Weltmeister für Ajax?

Ajax Amsterdam fahndet mit Hochdruck nach einem potenziellen Nachfolger für Mohammed Kudus (23), der vor einem Wechsel zu West Ham United steht. Dabei blickt Ajax laut ‚Telegraaf‘ in die MLS, der Technische Direktor Sven Mislintat arbeite an einer Verpflichtung des 22-jährigen Thiago Almada. Der offensive Mittelfeldspieler selbst soll seinen Wechselwunsch in die niederländische Hauptstadt geäußert haben.

Dem Bericht zufolge hofft Mislintat, den Argentinier für 15 Millionen Euro exklusive Boni an Bord zu holen. Für eine ähnliche Summe war der Weltmeister von 2022 vergangenes Jahr zu Atlanta United gewechselt. Seitdem macht Almada mit beeindruckenden Zahlen auf sich aufmerksam: In der laufenden Spielzeit verbuchte der flinke Rechtsfuß bereits 19 Scorerpunkte (neun Treffer, zehn Assists) in 24 Einsätzen.