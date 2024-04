Liverpool nimmt nächste Hürde für Slot

Immer deutlicher kristallisiert sich Arne Slot als Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool heraus. Fabrizio Romano zufolge sind sich die Reds mit Feyenoord Rotterdam nahezu über die Ablöse einig geworden. Am heutigen Freitag seien die Verhandlungen noch einmal ein gutes Stück vorangeschritten und könnten zeitnah in einer vollständigen Einigung münden.

Eine Zahl nennt der Transfermarkt-Kenner in diesem Zusammenhang nicht, doch die Niederländer werden Slot nicht für Peanuts aus dem noch bis 2026 gütigen Vertrag entlassen. Ein erstes Angebot über zehn Millionen Euro hatte Feyenoord noch abgelehnt. Nichtsdestotrotz laufen die Gespräche in eine eindeutige Richtung – an den finanziellen Möglichkeiten des englischen Spitzenklubs wird der Deal selbstredend nicht scheitern.