Köln macht Fortschritte bei Krauß

Die Zukunft von Tom Krauß wird wohl in der Bundesliga liegen. ‚Sky‘ berichtet, dass der 23-Jährige in direktem Kontakt mit Sportdirektor Thomas Kessler und offen für einen Wechsel ans Geißbockheim ist. Dem Pay-TV-Sender zufolge sind aber auch der Hamburger SV und Werder Bremen in Lauerstellung.

Mehr als vier Millionen Euro werden für den Sechser fällig, der nach seiner Leihe zum VfL Bochum zunächst zu seinem Stammverein Mainz 05 zurückkehrt. In der Rückrunde verpasste er nur eine Partie beim VfL, konnte den Abstieg der Bochumer aber nicht mehr verhindern.