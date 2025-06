Hoffenheim-Bosse machen Schicker Druck

Bei der TSG Hoffenheim soll ein groß angelegter Kaderumbruch stattfinden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, erhöhen die TSG-Bosse dabei den Druck auf Sportgeschäftsführer Andreas Schicker, der hauptverantwortlich für den Neuanfang im Klub sein soll. Der Österreicher soll den Kader verjüngen und verkleinern.

Am Ende der abgelaufenen Spielzeit standen 41 Profis bei den Kraichgauern unter Vertrag. Sieben wurden bereits verabschiedet, weitere sollen in den kommenden Wochen folgen. Nachgerüstet werden soll dafür in der Defensive und auf den Außenpositionen. Leihspieler Leo Ostigard soll von Stade Rennes festverpflichtet werden. Die TSG besitzt eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro für den Norweger.