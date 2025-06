Al Nassr will Inter-Star

Al Nassr will den nächsten Star in die Wüste locken. Wie die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, zeigt der saudische Klub großes Interesse an Alessandro Bastoni von Inter Mailand. Demnach hat Al Nassr den Innenverteidiger als wichtigstes Transferziel in der Defensive ausgemacht, Kontakt mit der Spielerseite hat es indes noch nicht gegeben. Zur Verstärkung der Abwehrzentrale soll neben dem 26-Jährigen auch Dávid Hancko von Feyenoord Rotterdam kommen, mit dem 27-jährigen Slowaken befindet man sich in fortgeschrittenen Gesprächen.

Bastoni steht bei den Nerazzurri noch bis 2028 unter Vertrag. Beim Verein von Cristiano Ronaldo (40), der nach FT-Informationen bei den Saudis bleibt, will man den 35-maligen italienischen Nationalspieler mit einem Vierjahresvertrag und einem Gehalt von 20 Millionen Euro netto pro Saison locken. Laut der Schweizer Ausgabe des Bezahlsenders verlangt der Champions League-Finalist für den Linksfuß eine Ablöse von bis zu 100 Millionen. Neben dem sich anbahnenden Abgang von Trainer Simone Inzaghi zu Al Hilal könnte Inter mit Bastoni eine weitere Schlüsselfigur der letzten Jahre in Richtung Saudi-Arabien verlieren.