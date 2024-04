Slots klares Geständnis: „Ich möchte neuer Liverpool-Trainer werden“

Eigentlich sah es danach aus, als würde Rúben Amorim (Sporting Lissabon) beim FC Liveprool im Sommer übernehmen. Von einer mündlichen Einigung mit dem portugiesischen Übungsleiter war sogar schon die Rede. Mittlerweile kam es zu einer Kehrtwende.

Während Amorim zwischenzeitlich mit Ligarivale West Ham United über ein Engagement verhandelte, haben sich die Reds auf einen anderen Kandidaten festgelegt. Mehr und mehr kristallisiert sich Arne Slot (Feyenoord) als Favorit heraus, er soll beim englischen Traditionsverein in der kommenden Spielzeit des Zepter übernehmen.

Slot selbst würde das Amt gerne antreten, wie er am gestrigen Donnerstagabend am Rande des 3:1-Siegs über die Go Ahead Eagels gegenüber ‚ESPN‘ unmissverständlich klarmachte: „Ich möchte neuer Liverpool-Trainer werden. Meine Entscheidung ist klar. Feyenoord und Liverpool führen Verhandlungen. Ich warte ab, was dabei herauskommt.“

Ablösepoker läuft

Steht dem Deal also nur noch eine Übereinkunft der beiden Klubs im Weg? Die Verhandlungen gestalten sich zäh: Vertraglich ist der Erfolgscoach, der Feyenoord vergangene Saison zur Meisterschaft und im laufenden Jahr zum Pokalsieg führte, bis 2026 gebunden. Deshalb pocht der Eredivisie-Vertreter auf eine hohe Ablöse.

Mit einer zehn Millionen Euro schweren Offerte sollen die Engländer bereits abgeblitzt sein. Slot jedenfalls ist zuversichtlich, dass sich die Parteien zeitnah einigen: „Ich glaube, dass mich Feyenoord nach Liverpool wechseln lässt, weil es ein großer Schritt für mich wäre.“