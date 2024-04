Liverpool-Wechsel: Grünes Licht von Slot

Der FC Liverpool treibt seine Bemühungen um Arne Slot als Nachfolger für Jürgen Klopp mit Hochdruck voran. Wie Fabrizio Romano berichtet, tauschen sich die Reds mit dem Erfolgscoach von Feyenoord Rotterdam bereits über Vertragsbedingungen aus. Slot hat dem Bericht zufolge grünes Licht für den Wechsel nach Liverpool gegeben. Noch müssen sich die Klubs hinsichtlich der Ablöse einigen, dort warten zähe Verhandlungen auf den LFC.

‚The Athletic‘ zufolge wurde am heutigen Nachmittag die erste Liverpooler Offerte von zehn Millionen Euro abgelehnt. Im vergangenen Jahr warb Tottenham Hotspur intensiv um Slot, Feyenoord wehrte damals den Versuch der Londoner mit einem 20-Millionen-Preisschild erfolgreich ab. Insofern ist offen, wie viel die Reds für Slot auf den Tisch legen müssen. Der 45-Jährige steht bei Feyenoord noch bis 2026 unter Vertrag. Am vergangenen Wochenende machte er den Klub zum Pokalsieger, in der Saison 2022/23 führte er Feyenoord zur niederländischen Meisterschaft.