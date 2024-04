West Ham: Keine Hoffnung bei Amorim?

West Ham United kann die Bemühungen um Sporting Lissabons Coach Rúben Amorim trotz massiver Zugeständnisse wohl einstellen. Wie Fabrizio Romano berichtet, werden nach dem gestrigen Treffen in London keine Fortschritte mehr in den Verhandlungen erwartet. Amorim zählt zu den begehrtesten Trainern in Europa. Der 39-jährige Portugiese steht unter anderem beim FC Liverpool hoch im Kurs.

Der portugiesischen ‚A Bola‘ zufolge übertraf die Offerte der Hammers in finanzieller Hinsicht sogar das Angebot der Reds. Darüber hinaus soll Amorim große Freiheit bei der Kaderplanung eingeräumt worden sein. Offenbar waren West Hams Bemühungen aber nicht erfolgreich. Bei den Londonern ist auch noch Julen Lopetegui im Gespräch. Der aktuell vereinslose Spanier steht zudem beim AC Mailand auf der Wunschliste, wäre aber deutlich günstiger als Amorim. Der müsste für 15 Millionen Euro aus seinem bis 2026 gültigen Vertrag bei Sporting herausgekauft werden.