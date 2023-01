England-Rückkehr für Arnautovic?

Marko Arnautovic könnte noch einmal in die Premier League wechseln. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, hat der FC Everton Kontakt zum 33-jährigen Angreifer des FC Bologna aufgenommen. Die Toffees wollen bis Ende Januar noch einen Stürmer an Bord holen. Das Team von Frank Lampard hat nach 15 Spieltagen gerade einmal 15 Treffer erzielt und stellt damit die schlechteste Offensive der Liga.

Arnautovic kann dagegen mit acht Toren in 14 Serie A-Spielen für Bologna in dieser Saison eine deutlich bessere Quote aufweisen. Seit 2021 geht der Österreicher in der Emilia-Romagna auf Torejagd, sein Vertrag läuft noch bis 2025. Sollte Arnautovic sich für einen Wechsel auf die Insel entscheiden, wäre Everton seine dritte Station in England. Der Ex-Bremer schnürte zwischen 2013 und 2019 seine Schuhe für Stoke City und West Ham United.

