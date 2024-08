Bayer 04: Tapsoba spricht über 95-Millionen-Klausel

Edmond Tapsoba (25) hat sich über seine Ausstiegsklausel in Höhe von 95 Millionen Euro geäußert. „Es ist verrückt“, so der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen im Gespräch mit dem ‚kicker‘. Die Zahl vermittle ihm „das Gefühl, dass sie in Leverkusen sehr großes Vertrauen zu mir haben. Ich bin nicht hierhergekommen, um nach zwei Jahren wieder zu wechseln, sondern um mich hier zu entwickeln.“

Trotz diverser Transfergerüchte ist Tapsoba nun mittlerweile seit viereinhalb Jahren beim deutschen Doublesieger. Er sagt: „Ich bin vom Spielstil hier überzeugt, er passt genau zu mir, also war ich bereit, so einen Vertrag zu unterschreiben. Die Klausel“, schiebt Tapsoba nach, „bedeutet mir nichts. Das ist nur eine Zahl.“