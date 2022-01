Großes Interesse an Torjäger Bakambu

Mehrere Vereine aus der französischen Ligue 1 bekunden Interesse an Cédric Bakambu (30). Nach FT-Informationen haben insbesondere Olympique Marseille, Olympique Lyon und OGC Nizza ein Auge auf den Mittelstürmer geworfen, zudem beobachtet Frankreichs Meister OSC Lille die Situation. Klubs aus Spanien und Deutschland lauern ebenfalls.

Bakambu war vor drei Jahren für 40 Millionen Euro vom FC Villarreal zu Beijing Guoan gewechselt. In China verbuchte der Mittelstürmer 58 Tore und 21 Assists in 87 Spielen. Jetzt strebt Bakambu nach seinem Vertragsende eine Rückkehr nach Europa an, sagte kürzlich bei Foot Mercato: „Ich bin viel gereist, habe gut verdient und viel Erfahrung gesammelt. Jetzt suche ich ein rein sportliches Projekt hier in Europa.“