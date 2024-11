FC Bayern: Gerüchte um Leihabbruch bei Krätzig

Der FC Bayern München schaut besorgt auf die mangelnde Spielzeit von Frans Krätzig beim VfB Stuttgart. Nach Informationen von ‚Sky‘ spielt der Rekordmeister mit dem Gedanken, die Leihe des Linksverteidigers im Winter vorzeitig zu beenden, sollten die Einsatzzeiten von Krätzig weiterhin Mangelware bleiben. Bislang muss sich der 21-Jährige hinter Nationalspieler Maximilian Mittelstädt (27) anstellen und kommt lediglich auf 188 Spielminuten für die Profimannschaft der Schwaben. Zu wenig für die Ansprüche der Münchener.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gerade in Hinblick auf einen möglichen Abgang von Alphonso Davies (24) im kommenden Sommer sollte Krätzig beim VfB als Alternative auf der Linksverteidiger-Position aufgebaut werden. An gestandenen Spezialisten für diese Position steht den Bayern sonst nur Raphaël Guerreiro (30) zur Verfügung, der in der laufenden Saison aber hauptsächlich als Rechtsverteidiger zum Einsatz kam. Zwar kann auch Neuzugang Hiroki Ito (25) die Position bekleiden, allerdings hat der Japaner bislang mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und fühlt sich innen am wohlsten. Mit Adam Aznou (18) hat der Rekordmeister einen weiteren hochtalentierten Linksverteidiger im Kader, der bislang aber kaum Erfahrung vorweisen kann.

Krätzig war im vergangenen Sommer an den VfB Stuttgart verliehen worden mit dem Ziel, Spielpraxis auf höchstem Niveau zu sammeln. Die Rückrunde der Saison 2023/2024 hatte der Linksfuß auf Leihbasis bei Austria Wien verbracht. Ob Krätzig bei einem Leihabbruch direkt weiterverliehen würde oder für die Bayern auflaufen soll, ist offen. Für die Münchener stand Krätzig bislang siebenmal auf dem Rasen, dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage.