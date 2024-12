Donnarumma zurück in die Heimat?

Die Vertragsverhandlungen zwischen Paris St. Germain und Gianluigi Donnarumma sind aktuell auf Eis gelegt. Das bestätigt Enzo Raiola, der Berater des 25-jährigen Torhüters, im Interview mit ‚Radio Sportiva‘: „Wir werden sehen, aktuell gibt es eine Pause bei einigen vertraglichen Aspekten, vielleicht wird es in den nächsten Monaten neue Entwicklungen geben. Jetzt ist alles noch offen, in der Verhandlungsphase kann alles passieren, wir geben keine Prognosen ab. Wir befinden uns in einer Stand-by-Phase.“

Donnarumma war 2021 von seinem Jugendverein AC Mailand nach Paris gewechselt. Eine Rückkehr in sein Heimatland schließt der italienische Nationaltorhüter wohl nicht aus. „Sag niemals nie, man kann nie wissen, mal sehen, was in den nächsten Jahren passiert“, so Raiola. Sein Klient ist noch bis 2026 an PSG gebunden.