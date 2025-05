Nations League: Portugal mit Ronaldo gegen die DFB-Elf

Portugal hat seinen Kader für das Final Four der Nations League bekanntgeben, das Anfang Juni in München und Stuttgart ausgerichtet wird. Nationaltrainer Roberto Martínez verzichtet dabei auf Überraschungen und hat bei der UEFA sein nominell bestes Aufgebot eingereicht. Die Iberer treffen im ersten Halbfinale des Turniers am 4. Juni (20 Uhr) in München auf Deutschland.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Nations League-Sieger der ersten Ausgabe 2019 reist mit folgenden Spielern an: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (Lazio Rom), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Juventus), João Palhinha (Bayern München), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (AC Mailand), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Rodrigo Mora (FC Porto), Rafael Leão (AC Mailand), Diogo Jota FC Liverpool), Gonçalo Ramos (PSG) und Cristiano Ronaldo (Al Nassr).