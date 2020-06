Reds verlängern mit Eigengewächs

Luis Longstaff bleibt dem FC Liverpool erhalten. Wie der designierte englische Meister offiziell bestätigt, hat das Eigengewächs einen neuen Kontrakt bis 2022 unterschrieben. Im vergangenen Dezember feierte er sein Profidebüt bei der 0:5-Pokalschlappe gegen Aston Villa. Jürgen Klopp hatte damals im EFL Cup die Nachwuchsspieler aufgeboten, da die erste Garde tags darauf bei der FIFA Klub-WM in Katar an den Start musste.

Longstaff wird seit 2015 an der Anfield Road ausgebildet und ist auf beiden offensiven Flügeln beheimatet. Vor der laufenden Saison schaffte er den Sprung in die U23-Mannschaft. Seitdem kam der 19-Jährige für die Zweitvertretung zu elf Ligaeinsätzen. Vier Tore und zwei Vorlagen stehen zu Buche.

