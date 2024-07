Rudy zurück in Hoffenheim

Sebastian Rudy kehrt zurück zur TSG Hoffenheim. Künftig wird der ehemalige Profi als Spielerbeobachter für die Kraichgauer tätig sein. „Ich habe bereits im vergangenen November mit einem Praktikum in diesem Bereich begonnen, seit dem 1. Juli bin ich nun fest im Scoutingteam für die Profimannschaft integriert“, erklärt der 34-Jährige dem ‚kicker‘, „das ist eine sehr reizvolle Aufgabe, die mir liegt und sehr viel Spaß macht.“

Seine Profikarriere hatte Rudy vor rund einem Jahr in Hoffenheim beendet. Nun möchte sich der 29-fache Nationalspieler auf sämtlichen Ebenen fortbilden: „Mal sehen, was sich in der Zukunft noch entwickelt, ich will mich auf jeden Fall weiterbilden, auch Trainerscheine angehen sowie weitere Zusatzausbildungen in Sachen Scouting und Kaderplanung.“