Für Winter-Transfers: BVB-Star auf der Abschussliste

Borussia Dortmund kann mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein. Zwar ist der Vorjahresfinalist mit drei Siegen aus den ersten vier Partien gut in den neuen Champions League-Modus gestartet, in der Liga hingegen hinkt der ambitionierte Klub den Erwartungen auf Platz sieben liegend hinterher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge will der BVB deshalb im Winter Verstärkungen an Bord holen. Das nötige Kleingeld soll der Verkauf von Donyell Malen einbringen. Laut dem Springer-Blatt streben die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl eine sofortige Trennung von der niederländischen Offensivkraft an.

Immerhin gehörte Malen trotz zahlreicher Ausfälle zuletzt nicht mal mehr zum ersten Aufgebot unter Cheftrainer Nuri Sahin. Unter anderem wird dem 25-Jährigen mangelnder Einsatz nachgesagt, zuletzt war sogar von einem intern ‚umstrittenen Ruf‘ die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

25 bis 30 Millionen Euro soll der 39-fache Nationalspieler im Winter einbringen. Ferner berichtet die ‚Bild‘, dass die Summe sofort in einen neuen Defensivspieler reinvestiert werden soll. Alternativ könne auch auf der Sechser-Position nachgebessert werden.