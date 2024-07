Bochum plant Stürmer-Coup – auch HSV dran

In der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf ist es dem VfL Bochum gelungen, den Klassenerhalt zu sichern. Um sich in der kommenden Spielzeit möglichst ganz aus dem Abstiegskampf herauszuhalten, basteln die VfL-Bosse derzeit am Kader. Eine Verstärkung für den Angriff könnte aus Österreich kommen.

Laut ‚Sky‘ fanden zuletzt Gespräche zwischen Bochum und Roko Simic von RB Salzburg statt. Ein möglicher Deal sei jedoch wirtschaftlich nur schwierig umsetzbar. Und das, obwohl Simic in Salzburg nur noch bis 2025 unter Vertrag steht. Mit ihrem Interesse sind die Bochumer nicht allein, auch der Hamburger SV soll beim Stürmer mit Champions League-Erfahrung angeklopft haben.

Konkurrenz aus aller Welt

Daneben ist nach FT-Informationen auch das Interesse von Werder Bremen nicht abgerissen. Im März gab es bereits Berichte, die Simic mit den Grün-Weißen in Verbindung brachten. Darüber hinaus haben kleinere Vereine aus der Serie A, ein schottischer Klub und New York Red Bull aus der MLS ihr Interesse hinterlegt, wie FT erfuhr. Im Werben um die Gunst des Torjägers könnte sich also zeitnah ein Hauen und Stechen einstellen.

Simic war 2021 für vier Millionen Euro von NK Lokomtovia aus seiner kroatischen Heimat in den RB-Kosmos gewechselt. Über das Farmteam des FC Liefering empfahl sich der U-Nationalspieler für die Profis des österreichischen Vorzeigeklubs. Bislang lief der 1,90 Meter große Torjäger in 54 Pflichtspielen für Salzburg auf, dabei erzielte er lediglich sieben Treffer und sammelte drei Torvorlagen. Eine ausbaufähige Bilanz.