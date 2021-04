„Alles klar“: Nagelsmann-Verkündung noch heute?

Der Wechsel von Julian Nagelsmann zum FC Bayern ist offenbar besiegelt. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass „alles klar“ ist. Schon in den „kommenden Stunden“ könnte die offizielle Meldung erfolgen. Etwas über 20 Millionen Euro Ablöse fließen der Zeitung zufolge an RB Leipzig.

Unter Berufung auf RB-Quellen schreibt die ‚WAZ‘, dass die Sachsen ihrem Trainer keine Steine in den Weg legen wollen. Zudem biete der Verkauf die Möglichkeit, durch Corona entstandene Finanzlücken zu schließen.

In München tritt der 33-jährige Nagelsmann also zur kommenden Saison die Nachfolge von Hansi Flick an. Der Erfolgstrainer der Bayern bat zuletzt um Vertragsauflösung – wohl, um zum DFB zu wechseln. In diesem Fall steht eine endgültige Entscheidung noch aus. Die Nachfolge haben die Bayern aber bereits geregelt.