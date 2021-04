Bericht: Nagelsmann vor Bayern-Wechsel

Der FC Bayern steht offenbar kurz davor, eine Lösung in der Trainerfrage zu finden. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge steht Julian Nagelsmann vor einem Engagement in München. Bei RB Leipzig habe der 33-Jährige um Vertragsauflösung gebeten. Die Sachsen fordern laut dem Fachblatt 25 Millionen Euro Ablöse.

Beim FCB würde Julian Nagelsmann die Nachfolge von Hansi Flick antreten, der vor knapp zwei Wochen seinen Wunsch nach Vertragsauflösung öffentlich machte. Den Erfolgscoach zieht es zum DFB, der wiederum keine Ablöse zahlen will. In diesem Fall gilt es noch eine Lösung zu finden. In Sachen Nachfolge sind die Bayern aber offenbar auf einem guten Weg.

Nagelsmann ist gebürtiger Bayer und liebäugelte schon in der Vergangenheit mit einem Engagement bei seinem Lieblingsklub. In Leipzig übernahm er 2019, führte das Team ins Champions League-Halbfinale und nun aller Voraussicht nach zur Vizemeisterschaft.