Atlético: Witsel-Deal vor dem Abschluss

Atlético Madrid ist offenbar nur noch einen Schritt davon entfernt, den auslaufenden Vertrag mit Axel Witsel zu verlängern. Nach Informationen der ‚Marca‘ soll das Arbeitspapier in Kürze um ein weiteres Jahr ausgedehnt werden, Atléti-Trainer Diego Simeone plane auch in der kommenden Saison mit dem 35-Jährigen. Nach César Azpilicueta (34) und Stefan Savic (33) würde Witsel das Verlängerungstrio der Rojiblancos komplettieren.

Der Belgier war 2022 von Borussia Dortmund in die spanische Hauptstadt gewechselt. Zunächst noch im Mittelfeld eingeplant, spielte sich Witsel dann in Atléticos Innenverteidigung fest. Der Rechtsfuß ist in Madrid unangefochtener Stammspieler und kommt in der laufenden Saison auf 30 La Liga-Einsätze.