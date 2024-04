BVB bangt um Malen

Donyell Malens Einsatz beim morgigen Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig (15:30 Uhr) steht auf der Kippe. BVB-Coach Edin Terzic gab auf der heutigen Pressekonferenz zu verstehen, dass der Offensivakteur aufgrund einer Erkältung sein Rehaprogramm nicht wie geplant durchführen konnte. Zudem sei der Niederländer noch nicht komplett schmerzfrei.

In der Folge könnte Malen ein weiteres Mal nicht zur Verfügung stehen. Ob es spätestens für die Partien gegen Real Madrid im Champions League-Halbfinale reicht, ist noch offen. Darüber hinaus fallen am Wochenende die Langzeitverletzten Sébastien Haller (Sprunggelenksverletzung) und Ramy Bensebaini (Innenbandverletzung) aus, Ian Maatsen und Emre Can müssen gelbgesperrt auf der Bank Platz nehmen. Derweil könnte Terzic auf Marcel Sabitzer wieder zurückgreifen: „Wir gehen davon aus, dass er einsatzbereit ist.“