Zwei Neuzugänge, einmal Bundesliga: Die besten Torjäger Europas

In der Bundesliga dominierten Erling Haaland und Robert Lewandowski die Torschützenlisten nach Belieben. Und auch bei ihren neuen Klubs benötigten die Ausnahmestürmer keine Eingewöhnungszeit. Alle 83 Minuten trifft Lewandowski in der Liga für den FC Barcelona, Haaland braucht gar nur aberwitzige 58 Minuten pro Premier League-Tor.

Wenig überraschend steht der 22-jährige Norweger am Platz an der Sonne im Ranking der besten Torjäger in Europas Topligen. Die Bundesliga-Fahne hält vor der WM-Pause Leipzigs Christopher Nkunku hoch – zwölfmal netzte der französische Nationalspieler ein und macht sich so auch für einen Wechsel im nächsten Sommer immer attraktiver.

Die besten Torjäger Europas