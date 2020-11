Baumann bestätigt Anfragen für Mbom

Jean-Manuel Mbom hätte den SV Werder Bremen im vergangenen Sommer verlassen können. „Es gab für Manuel einige Anfragen im Sommer“, bestätigt der Werder-Geschäftsführer gegenüber der ‚Sport Bild‘. Die Bremer entschieden sich aber gegen einen Wechsel – und profitieren nun davon. Der 20-Jährige ist die Entdeckung der Saison und hat seit dem zweiten Spieltag einen Stammplatz inne.

In der vergangenen Saison wurde das Bremer Eigengewächs in die dritte Liga an den KFC Uerdingen verliehen. Dort kam der Youngster zu 30 Einsätzen. Der damalige Sportdirektor Stefan Effenberg war begeistert vom Potenzial. „Nach meinem Siegtreffer gegen Viktoria Köln sagte er mir, dass er meine Einstellung mega gut findet“, erinnert sich Mbom.