Nottingham: Nächster Neuer im Anflug

Nottingham Forest kann nicht vom Transfermarkt ablassen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat der Premier League-Aufsteiger, der bereits mehr als 100 Millionen Euro in Neuzugänge investierte, mit Angreifer Neal Maupay den nächsten Transfer in der Pipeline. Der 25-jährige Angreifer von Brighton & Hove Albion soll demnach für umgerechnet zwölf Millionen Euro plus sechs Millionen an möglichen Boni kosten.

Mit den Seagulls besteht dem Bericht zufolge Einigkeit über die Wechselkonditionen. Maupay folgt damit wohl bald auf die frisch verpflichteten Emmanuel Dennis und Cheuikhou Kouyaté. Darüber hinaus soll in den kommenden Tagen auch der Transfer von Atalanta Bergamo-Mittelfeldspieler Remo Freuler (30) abgewickelt werden. Maupay und Freuler wären damit Nottinghams Neuzugänge Nummer 19 und 20 in diesem Sommer.