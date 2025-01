Plymouth gibt Angebot für LASK-Verteidiger ab

Der LASK könnte einen wichtigen Spieler nach England verlieren. Nach FT-Informationen hat Plymouth Argyle ein erstes offizielles Angebot für einen Transfer von Maksym Taloverov abgegeben. Gleichzeitig verhandelt der 24-jährige Innenverteidiger auch schon mit dem englischen Zweitligisten, wie FT erfuhr.

Der 1,96 Meter große Innenverteidiger springt in Linz zwischen Startelf und Ersatzbank. Dennoch gehörte Taloverov in der Nations League in allen Spielen der Ukraine zum Kader und stand gegen Georgien (1:0) und Tschechien (1:1) über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.