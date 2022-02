Barças Haaland-Alternative | Vlahovic-Festspiele gehen weiter

Barças Plan B bei Haaland

Wie bereits von spanischen Medien berichtet, bleibt Erling Haaland das oberste Transferziel des FC Barcelona. Doch für die finanziell schwer angeschlagenen Katalanen könnte die Verpflichtung des Angreifers von Borussia Dortmund zu kompliziert werden. Daher hat Barça mit Alexander Isak einen Plan B in der Tasche, wie die heutige ‚Sport‘ titelt. „Alternative Isak“, prangt in Großbuchstaben auf der Titelseite. Der schwedische Stürmer von Real Sociedad besitzt in seinem bis 2026 gültigen Vertrag eine 80 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel – sieht auf den ersten Blick nicht nach einer im Vergleich zu Haaland deutlich günstigeren Lösung für die Blaugrana aus.

Vlahovic-Mania in Italien

Viele Spiele im Dress von Juventus Turin benötigte Dusan Vlahovic nicht, um das Gesprächsthema Nummer eins in Italien zu werden. In seinem zweiten Einsatz für die Alte Dame beim gestrigen Coppa Italia-Viertelfinale gegen US Sassuolo erzwang der Angreifer mit einer willensstarken Einzelaktion den 2:1-Siegtreffer und findet sich heute auf sämtlichen Titelseiten der italienischen Sportpresse wieder. „Er kümmert sich“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘ anerkennend. „Dusan ist Schicksal“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ bedeutungsschwanger. Die ‚Tuttosport‘ hält fest: „Vlahovic, das Juve-Delirium“.

Jota macht’s wieder spannend

Vor einigen Wochen galt das Meisterschaftsrennen in der Premier League bereits als entschieden. Zu groß war der Abstand von Manchester City auf Verfolger FC Liverpool. Doch nach dem gestrigen 2:0-Sieg der Reds schöpfen die englischen Sportzeitungen wieder Hoffnung. „Jota zeigt Pep, dass das Titelrennen noch nicht vorbei ist“, schreibt die ‚Daily Mail‘ über Doppelpacker Diogo Jota. Der ‚Daily Mirror‘ erlaubt sich mit „Two Jot to handle“ ein Wortspiel über den portugiesischen Angreifer. Sechs Torbeteiligungen sammelte der 25-Jährige in den vergangenen vier Einsätzen. „Jota schlägt zweifach zu, um die Jagd aufrechtzuerhalten“, schreibt der ‚Guardian‘. Neun Punkte haben die Reds bei einem Spiel weniger als die Skyblues noch aufzuholen.