Nächster Interessent für Gruda

Der Kreis an Interessenten für Brajan Gruda vom 1. FSV Mainz 05 wächst weiter an. Auch bei Brighton & Hove Albion steht der dribbelstarke Offensivspieler hoch im Kurs, berichtet Fabrizio Romano. Dem Transfermarktexperten zufolge ist der 20-Jährige das absolute Wunschziel der Seagulls auf dem Transfermarkt.

Leicht umzusetzen ist ein solcher Deal aber nicht. Die Mainzer planen in der kommenden Saison mit dem Nationalspieler. Außerdem ist die Konkurrenz groß. In der Bundesliga wurde Gruda bereits mit allen Topklubs in Verbindung gebracht und auch in England ist Brighton nicht der einzige Bewerber. Berichte zum Interesse von Newcastle United, Aston Villa und dem FC Liverpool kursierten schon vor vier Wochen.