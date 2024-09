Berater rief an: FC Bayern lehnte Topstar ab

Der große Angriff auf die Meisterschaft begann beim FC Bayern in dieser Saison bereits sehr früh in der Transferphase, als die Münchener Hiroki Ito (25) per Ausstiegsklausel vom Vizemeister VfB Stuttgart loseisten und gipfelte in den Verpflichtungen von Michael Olise (22) und João Palhinha (29), die beide für mehr als 50 Millionen Euro an die Isar gelotst wurden. Doch einen echten internationalen Star ließ sich der FCB offenbar entgehen, obwohl er dem Verein von seinem Berater angeboten wurde.

Laut dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hat sich in der finalen Phase des Transferfensters der Agent von Federico Chiesa (26) beim Rekordmeister gemeldet und die Dienste seines Klienten angeboten. Der Italiener – immerhin 51-facher Nationalspieler – stand bei seinem Verein Juventus Turin auf der Streichliste des neuen Coaches Thiago Motta. In dessen Plänen spielte der Flügelstürmer keine Rolle mehr.

Bayern sah keinen Bedarf

Dabei gehörte Chiesa in den vergangenen Jahren zu den prägenden Akteuren der Serie A und war bis zum Sommer absoluter Stammspieler bei den Bianconeri. In 235 Ligaspielen erzielte der abschlussstarke Linksaußen 47 Tore und bereitete 43 weitere vor. Bei der Europameisterschaft im Jahr 2021 holte der Rechtsfuß mit Italien den Titel. Dabei stand er in allen Partien auf dem Feld und steuerte zwei Treffer bei.

Die Bayern lehnten das Angebot jedoch dankend ab, wie der ‚Bayern Insider‘ weiter berichtet. Mit der Verpflichtung von Olise und dem Verbleib von Kingsley Coman sei das Team in der Offensive gut genug bestückt. Chiesa wechselte anschließend für die überraschend geringe Ablöse von zwölf Millionen Euro zuzüglich weiterer Boni zum FC Liverpool in die Premier League.