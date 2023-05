Kaufoption gezogen: Ebimbe unterschreibt langfristig in Frankfurt

Junior Dina Ebimbe bleibt bei Eintracht Frankfurt. Der Bundesliga-Klub verkündet, dass die Kaufoption auf den 22-Jährigen gezogen wurde. Der sowohl im Mittelfeld als auch auf der rechten Außenbahn einsetzbare Franzose unterschreibt bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach fließen 6,5 Millionen Euro von der SGE an Paris St. Germain. PSG soll eine Rückkaufoption über 20 Millionen Euro besitzen. Von dort war Ebimbe im vergangenen Sommer leihweise nach Frankfurt gewechselt. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison stand er in 19 Spielen auf dem Feld, in denen ihm drei Tore und eine Vorlage gelangen.

Lese-Tipp

Tuchel kämpft um Hernández

„Éric Junior hat in seiner ersten Saison bei uns gezeigt, welch großes Potenzial in ihm steckt. Wir freuen uns, dass er bei der Eintracht bleibt und darauf, zusammen mit ihm seine gute Entwicklung fortzuführen“, so Timmo Hardung, der ab dem 1. Juli den Posten des Sportdirektors bei der Eintracht bekleiden wird.