Lasogga zurück nach Europa?

Pierre-Michel Lasogga kann sich eine Rückkehr in den europäischen Fußball vorstellen. „Grundsätzlich bin ich für alles offen, aber ich besitze hier noch einen laufenden Vertrag bis 2022, danach muss man sehen, was passiert“, sagt der Mittelstürmer gegenüber ‚Sky‘. Im Sommer 2019 war Lasogga vom Hamburger SV nach Katar zu Al-Arabi gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In 21 Spielen für den Wüstenklub schoss der 29-Jährige bisher sieben Tore. Zuletzt hatte Lasogga mit einer Fußverletzung zu kämpfen. Der bullige Angreifer würde es „den Leuten gerne zeigen, noch einmal zurückzukommen. Auch wenn die Liga in Katar nicht das gleiche Niveau besitzt, wie in vielen Ligen Europas.“