Pfeiffer zurück in Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 holt einen alten Bekannten zurück. Die Lilien teilen mit, dass Patrick Pfeiffer vom FC Augsburg nach Hessen wechselt, wo er dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2029 unterschreibt. Der 25-jährige Innenverteidiger soll eine Ablöse von 700.000 Euro inklusive Boni kosten. Pfeiffer hatte in Darmstadt zwischen 2019 und 2023 seine sportlich erfolgreichste Zeit im Profifußball erlebt und war unter Torsten Lieberknecht eine wichtige Stütze in der Abwehr. Nach seinem Wechsel zum FCA konnte er weder in der Fuggerstadt noch bei seinen Leihstationen BSC Young Boys Bern und 1. FC Magdeburg vollends überzeugen.

Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie erklärt: „Wir standen schon länger im Austausch und sind happy, dass die Verpflichtung nun geklappt hat. Auch, weil Patric trotz vieler anderer Optionen den klaren Wunsch geäußert hat, unbedingt nach Darmstadt zurückkehren zu wollen. Er bringt viel Erfahrung mit, mit seinen 25 Jahren ist Patric aber noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt.“